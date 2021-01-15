15.01.2021, 14:36

Ученые ТУ: новых штаммов коронавируса в Эстонии пока не выявлено

 (6)
EST
Ученые ТУ: новых штаммов коронавируса в Эстонии пока не выявлено
Jaanus Lensment

Результаты анализов, проведенных учеными-медиками Тартуского университета пока не выявили в Эстонии ни одного случая мутирования коронавируса (так называемые британский или южно-африканский штаммы).

В последнее время из многих стран (в том числе и европейских) приходят сообщения об обнаружении новых и более заразных штаммов коронавируса.

Соответствующими исследованиями коронавируса в рамках проекта KoroGeno-Est-2 занимаются ученые-микробиологи и вирусологи из Тартуского университета.

По словам профессора Радко Ави, анализы пока не выявили в Эстонии так называемых британского или южно-африканского штамма COVID-19. Также не была обнаружена ни в одном вирусе мутация N501Y, способствующая его более быстрому распространению.

"То, что мы этих штаммов не нашли, не означает, что их в Эстонии вообще нет. Они просто не попали в нашу выборку", — отметил Ави.

Читайте также:

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: