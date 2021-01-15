Ученые ТУ: новых штаммов коронавируса в Эстонии пока не выявлено

Результаты анализов, проведенных учеными-медиками Тартуского университета пока не выявили в Эстонии ни одного случая мутирования коронавируса (так называемые британский или южно-африканский штаммы).
В последнее время из многих стран (в том числе и европейских) приходят сообщения об обнаружении новых и более заразных штаммов коронавируса.
Соответствующими исследованиями коронавируса в рамках проекта KoroGeno-Est-2 занимаются ученые-микробиологи и вирусологи из Тартуского университета.
По словам профессора Радко Ави, анализы пока не выявили в Эстонии так называемых британского или южно-африканского штамма COVID-19. Также не была обнаружена ни в одном вирусе мутация N501Y, способствующая его более быстрому распространению.
"То, что мы этих штаммов не нашли, не означает, что их в Эстонии вообще нет. Они просто не попали в нашу выборку", — отметил Ави.
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Коронавирус SARS-CoV-2
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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