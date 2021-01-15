Ученые ТУ: новых штаммов коронавируса в Эстонии пока не выявлено

В последнее время из многих стран (в том числе и европейских) приходят сообщения об обнаружении новых и более заразных штаммов коронавируса.

Соответствующими исследованиями коронавируса в рамках проекта KoroGeno-Est-2 занимаются ученые-микробиологи и вирусологи из Тартуского университета.

По словам профессора Радко Ави, анализы пока не выявили в Эстонии так называемых британского или южно-африканского штамма COVID-19. Также не была обнаружена ни в одном вирусе мутация N501Y, способствующая его более быстрому распространению.

"То, что мы этих штаммов не нашли, не означает, что их в Эстонии вообще нет. Они просто не попали в нашу выборку", — отметил Ави.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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