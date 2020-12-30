Ученые ТУ: число нуждающихся в госпитализации будет расти. Что надо сделать, чтобы не разделить судьбу Латвии и Литвы?

"Число COVID-пациентов в больницах перевалило за 400 и прибавляется каждый день. Свежие прогнозы говорят, что их число еще больше возрастет в ближайшее время.

Для того, чтобы избежать в Эстонии ситуации, к которой пришли Латвия и Литва, необходимо предстоящие праздники отметить в узком семейном кругу. Надо бы отложить встречи с друзьями на новый год и делать это предпочтительно на свежем воздухе в малочисленной компании, не более 4-5 человек, чтобы уменьшить риск заражения.

Будьте осторожны и в ситуациях, когда постановление правительство вас к этом прямо не обязывает.

Хотя ежедневная статистика Департамента здоровья показывает наибольший прирост числа инфицированных прежде всего в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Тартумаа, мониторинг и соответствующие исследования подтверждают, что вирус широко распространен по всей Эстонии, и заразу можно подхватить везде.

Сейчас еще рано делать выводы — оказали ли воздействие на ситуацию последние ограничения, это покажут последующие недели. Однако ясно то, что меры могут дать результат только тогда, когда люди им следуют, а также проявляют осторожность и в тех случаях, когда постановление правительства их напрямую к этому не обязывает.

Если мы будем благоразумны и при праздновании Нового года, мы сможем все вместе способствовать тому, чтобы новый год стал для нас лучше и мы смогли как можно быстрее вернуться к обычному ритму жизни.

Позаботимся о том, чтобы во время празднований были защищены те, кто наиболее уязвим к болезни".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!