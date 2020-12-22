Ученые ТУ: число больных COVID-19 в Эстонии большое, но есть признаки стабилизации — ограничения помогают!

В период 11-21 декабря в ходе мониторингового исследования ТУ в сотрудничестве с Synlab и Kantar Emor было выявлено 30 больных коронавирусом. Две трети из них имели признаки болезни, но несмотря на это, большинство из них не подозревали, что больны коронавирусом.

Согласно исследованию, в Эстони число заразных людей составляет 1,1% от населения, то есть около 12 000 человек. Это значит, что каждый 90-й взрослый является переносчиком коронавируса.

По словам Рут Калда, профессора семейной медицины ТУ и руководителя исследования, распространение коронавируса по-прежнему носит масштабный характер, а в Ида-Вирумаа заражен каждый 20-й житель уезда.

Однако в Таллинне и Ида-Вирумаа видны признаки стабилизации ситуации, отметила она. Несмотря на то, что в некоторых регионах Эстонии распространение вируса выросло, ученые уверены, что введенное 24 ноября требование носить маски в помещениях и общественном транспорте начало оказывать положительный эффект.

Однако ученые обеспокоены тем, что более половины люде, имеющих признаки болезни, не считают, что больны коронавирусом и поэтому не следуют ограничениям. Калда подчеркивает, что даже с малейшими признаками болезни нужно пройти тестирование, оставаться дома и использовать приложение HOIA.

Исследование также показало, что требование носить маски соблюдает 95% опрошенных. Увеличилось и число тех, кто соблюдает дистанцию с другими людьми. Однако до сих пор распространены сборища в компаниях среди молодежи. Физических встреч сейчас избегает около половины опрошенных, хотя весной это делали три четверти.

Калда отметила, что эффект введенных в середине декабря дополнительных ограничений можно будет оценить спустя пару недель, когда начнется новый этап мониторингового исследования.