Ученые России и Эстонии совместно будут искать генетические ключи к лечению диабета

Работа организована в рамках первого в России международного проекта в области биобанкирования совместно с Тартуским университетом.

Генетики из России и Эстонии запустили международный исследовательский проект, призванный определить генетические причины развития диабета второго типа, а также найти генетические маркеры, связанные с тяжелой формой течения этого заболевания. Для этого ученые создадут коллекцию образцов крови 2000 пациентов с диабетом второго типа, живущих на территории Северо-Запада.

Базами для сбора биоматериалов станут Псковская областная клиническая больница, НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии имени Д. О. Отта, Городская больница Святого Георгия и другие медицинские учреждения Петербурга, в том числе эндокринологические центры. Также в проекте, где СПбГУ выступает в качестве головной организации, принимают участие генетики одного из самых известных геномных центров Европейского союза — Тартуского университета (Эстония).

Собранные образцы планируют проанализировать с помощью метода GWAS (genome-wide association studies) — он позволяет искать гены-кандидаты различных заболеваний, включая диабет первого и второго типов, ишемическую болезнь сердца, ожирение и многое другое.

В результате работы исследователи смогут найти генетические маркеры, связанные с самым распространенным эндокринным заболеванием в мире. Только в России сахарным диабетом второго типа страдает 3,7 миллиона человек, что составляет более 90 % среди всех больных диабетом.