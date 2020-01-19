19.01.2020, 08:40

Ученые опасаются: число больных китайским вирусом занижено. В Таллинне мер безопасности не вводят


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Eriolukord Tallinna lennujaamas
Eriolukord Tallinna lennujaamasFoto: Andres Putting

Крупнейшие аэропорты ввели медицинские проверки пассажиров, чтобы препятствовать распространению нового вида короновируса из Китая, от которого в городе Ухань скончались два человека. В Таллиннском аэропорту пока специальных мер безопасности вводить не планируют, но постоянно поддерживают связь с Департаментом здоровья.

Рейсы из Уханя проверяют в Таиланде, Гонконге, Сингапуре, крупных американских городах. В Евросоюзе прямое авиасообщение с Уханем поддерживают аэропорты Рима, Парижа и Лондона. Там, а также в Петербурге, тоже проводится контроль пассажиров с помощью термометрии.

В Таллиннском аэропорту рассказали, что пока специальных мер безопасности вводить не планируют, но постоянно поддерживают связь с Департаментом здоровья, передает rus.err.ee.

Ученые опасаются занижения числа заразившихся китайским вирусом

Новым вирусом, вспышка которого была зафиксирована 13 января в китайском городе Ухань, могут быть заражены гораздо больше людей, чем это следует из официальных данных властей КНР. Об этом сообщила в субботу "Немецкая волна" со ссылкой на агентство AFP и британских ученых.

По оценкам исследователей Центра глобального анализа инфекционных заболеваний MRC при Имперском колледже Лондона, который консультирует правительство Великобритании и Всемирную организацию здравоохранения, число людей, заразившихся этим вирусом, уже превышает 1700 человек. В то же время китайские власти на данный момент сообщают о 45 случаях заражения, по их информации два человека уже умерли.

Что известно о новом китайском вирусе

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым китайским вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Помимо белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации некоторых СМИ, продавались также летучие мыши, куры, кролики и змеи. Один из этих видов, скорее всего, и стал источником заражения.

Пока органы здравоохранения КНР не зафиксировали ни одного случая передачи этого вируса от человека к человеку. Однако у британских эпидемиологов нет уверенности в том, что передача вируса от животного к человеку и впредь останется единственным способом заражения.

Медицинское управление китайского города Ухань сообщило в воскресенье о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в городе официально достигло 62 человек.

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