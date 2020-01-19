Ученые опасаются: число больных китайским вирусом занижено. В Таллинне мер безопасности не вводят

Рейсы из Уханя проверяют в Таиланде, Гонконге, Сингапуре, крупных американских городах. В Евросоюзе прямое авиасообщение с Уханем поддерживают аэропорты Рима, Парижа и Лондона. Там, а также в Петербурге, тоже проводится контроль пассажиров с помощью термометрии.

В Таллиннском аэропорту рассказали, что пока специальных мер безопасности вводить не планируют, но постоянно поддерживают связь с Департаментом здоровья, передает rus.err.ee.

Ученые опасаются занижения числа заразившихся китайским вирусом

Новым вирусом, вспышка которого была зафиксирована 13 января в китайском городе Ухань, могут быть заражены гораздо больше людей, чем это следует из официальных данных властей КНР. Об этом сообщила в субботу "Немецкая волна" со ссылкой на агентство AFP и британских ученых.