01.04.2020, 21:27

Ученые нашли объяснение столь быстрому распространению коронавируса

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EST
Ученые нашли объяснение столь быстрому распространению коронавируса
pixabay.com

Человек, который инфицирован коронавирусом, может заразить других за 48 часов до появления первых симптомов заболевания, пишет "Обозреваетель".

Такой вывод озвучил директор Центра профилактики и контроля заболеваний США Роберт Редфилд в интервью американскому радио NPR.

"У людей выделяется значительное количество бактерий вируса из ротоглотки, по предварительным данным, еще за 48 часов, прежде чем у них проявятся симптомы", — отметил он.

По словам Редфилда, это помогает объяснить, почему вирус COVID-19 настолько быстро распространяется. "То есть, среди нас есть бессимптомные больные, которые заражают других в течение 48 часов перед тем, как у них самих проявятся симптомы", — уточнил он.

При этом, чиновник отметил, что COVID-19 "в три раза заразнее гриппа" и имеет способность намного проще передаваться от человека к человеку.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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