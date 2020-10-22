Ученые намерены создать при помощи эстонских доноров лучшее в мире лекарство от коронавируса. Но нужны деньги

Руководитель фирмы академик Март Устав пояснил, что пока речь идет не о лекарстве, а о кандидате в лекарственные препараты. "Получится ли из этого лекарство, станет ясно после клинических испытаний”, — сказал он.

По словам академика, к испытаниям можно было бы приступить следующей весной.

”В настоящее время мы ведем переговоры с проводящими клинические испытания организациями в Эстонии, Финляндии и Швеции. Для этого [исследования] нам нужны люди, которые инфицированы вирусом, находятся в больнице и нуждаются в реальной помощи, в лекарстве, которое предотвратит размножение вируса”, — пояснил Устав. По его словам, на первом этапе для объективной оценки необходимо несколько сотен человек.

Сейчас основная проблема, по его словам, заключается в том, что для проведения клинических исследований нужны деньги, 10-15 млн евро.

”Если нам не удастся получить пособие, то придется искать коммерческих партнеров, готовых финансировать нашу деятельность, т. е. придется продать проект”, — отметил Устав.

Как мы писали ранее, Icosagen Cell Factory завершило первый этап разработки основанного на нейтрализующих SARS-CoV-2 антителах лекарства и вскоре начнет испытания на животных.

Специалисты предприятия в сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Норвежского научно-технологического университета изучали способности антител препятствовать заражению клеток вирусом SARS-CoV-2. В ходе испытаний выяснилось, что целых 19 различных антител способны эффективно противостоять размножению SARS-CoV-2.

Разработанный Icosagen препарат следующего поколения должен помочь сделать лекарство на основе антител значительно более доступным для инфицированных людей.

Icosagen занимается также и разработкой диагностических средств по SARS-CoV-2. Правительство Эстонии поддержало эти работы суммой в 100 000 евро.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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