22.10.2020, 12:29

Ученые намерены создать при помощи эстонских доноров лучшее в мире лекарство от коронавируса. Но нужны деньги

 (2)
EST 1
Ученые намерены создать при помощи эстонских доноров лучшее в мире лекарство от коронавируса. Но нужны деньги
Argo Ingver

12 октября тартуское научно-производственное предприятие AS Icosagen подало в США ходатайство о патентировании своей разработки против коронавуруса, основывающейся на донорской крови. Сейчас фирме нужна поддержка правительства для проведения клинический испытаний, пишет Maaleht.

Руководитель фирмы академик Март Устав пояснил, что пока речь идет не о лекарстве, а о кандидате в лекарственные препараты. "Получится ли из этого лекарство, станет ясно после клинических испытаний”, — сказал он.

По словам академика, к испытаниям можно было бы приступить следующей весной.

”В настоящее время мы ведем переговоры с проводящими клинические испытания организациями в Эстонии, Финляндии и Швеции. Для этого [исследования] нам нужны люди, которые инфицированы вирусом, находятся в больнице и нуждаются в реальной помощи, в лекарстве, которое предотвратит размножение вируса”, — пояснил Устав. По его словам, на первом этапе для объективной оценки необходимо несколько сотен человек.

Читайте также:

Сейчас основная проблема, по его словам, заключается в том, что для проведения клинических исследований нужны деньги, 10-15 млн евро.

”Если нам не удастся получить пособие, то придется искать коммерческих партнеров, готовых финансировать нашу деятельность, т. е. придется продать проект”, — отметил Устав.

Как мы писали ранее, Icosagen Cell Factory завершило первый этап разработки основанного на нейтрализующих SARS-CoV-2 антителах лекарства и вскоре начнет испытания на животных.

Специалисты предприятия в сотрудничестве с учеными Тартуского университета и Норвежского научно-технологического университета изучали способности антител препятствовать заражению клеток вирусом SARS-CoV-2. В ходе испытаний выяснилось, что целых 19 различных антител способны эффективно противостоять размножению SARS-CoV-2.

Разработанный Icosagen препарат следующего поколения должен помочь сделать лекарство на основе антител значительно более доступным для инфицированных людей.

Icosagen занимается также и разработкой диагностических средств по SARS-CoV-2. Правительство Эстонии поддержало эти работы суммой в 100 000 евро.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: