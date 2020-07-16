Ученые будут мониторить сточные воды Эстонии для раннего выявления возможной вспышки коронавируса

На проведение исследования правительство выделило 868 000 евро. Мониторинг будет проводиться с августа и до конца этого года.
Международный опыт показывает, что следы коронавируса в сточных водах можно обнаружить еще до появления клинических пациентов. Кроме того, при помощи мониторинга можно получить раннюю информацию о региональном распространении вируса.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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