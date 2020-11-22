Учеников гимназий в Харьюмаа и Ида-Вирумаа с 30 ноября переведут на дистанционное обучение

"В последнее время заразилось много именно молодых людей, поэтому в целях ограничения распространения вируса мы решили перевести гимназические ступени двух уездов на дистанционное обучение, — сказал исполняющий обязанности министра образования и науки министр экономики и коммуникаций Таави Аас. — Начинающаяся неделя станет переходным периодом, когда школы могут подготовиться. Тем не менее мы рекомендуем всем, для кого это возможно, начать обучение дистанционно уже со вторника, 24 ноября".

Переход на дистанционное обучение должен состояться в период с 24 по 27 ноября. Начиная с 30 ноября во всех школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа обучение в гимназической ступени должно проходить дистанционно. Соответствующее распоряжение департамента здоровья и Министерства образования и науки будет оформлено 23 ноября и сначала дистанционное обучение продлится до 10 января.

Департамент здоровья и Министерство образования и науки отправят всем школам и содержателям школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа дополнительную информацию в начале недели.

Ответы на часто встречающиеся вопросы в сфере образования можно найти на сайте Министерства образования и науки. В случае вохникновения вопросов можно позвонить по телефонам 5690 0353 и 5690 0340 (по рабочим дням с 9 до 17 часов) или написать на адрес электронной почты — info@hm.ee.

С вопросами о распространении коронавируса и мерах по его предотвращению можно позвонить по телефону 1247.

Консультации по вопросам поддержки детей в учебном процессе школам, опорным специалистам и радителям предлагают специалисты центров Rajaleidja департамента по делам образования и молодежи, к ним можно обращаться по телефону 7350750 (по рабочим дням с 12 до 16 часов) .

Самая актуальная инфомация о COVID-19 доступна на странице Департамента здоровья и на сайте kriis.ee.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!