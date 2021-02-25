Ученики выпускных классов перейдут на дистанционное обучение минимум на неделю(3)
Правительство решило, что ученики 9-х и 12-х классов после каникул будут переведены на дистанционное обучение по меньшей мере на неделю, пишет rus.err.
Правительство решило, что ученики 9-х и 12-х классов после каникул будут переведены на дистанционное обучение по меньшей мере на неделю, пишет rus.err.
"Как будет дальше, мы решим во вторник. Я считаю важным, чтобы ученики выпускных классов могли хотя бы частично посещать контактные занятия", — прокомментировала ситуацию в социальных сетях министр образования Лийна Керсна. "Я понимаю, что это будет трудное время".
Министр отметила, что это решение вызвано тем, что количество ежедневных заражений увеличилось более чем на тысячу, а также тем фактом, что самый большой рост заболеваемости был среди молодых людей в возрасте 10–19 лет.
"В последние недели появляется все больше очагов заражения в учебных заведениях, сейчас уже 36% очагов — в учебных заведениях", — добавила Керсна.
Контактное обучение разрешено после каникул для учащихся 1-4 классов и для учеников с особыми образовательными потребностями.
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