Ученики выпускных классов перейдут на дистанционное обучение минимум на неделю

"Как будет дальше, мы решим во вторник. Я считаю важным, чтобы ученики выпускных классов могли хотя бы частично посещать контактные занятия", — прокомментировала ситуацию в социальных сетях министр образования Лийна Керсна. "Я понимаю, что это будет трудное время".

Министр отметила, что это решение вызвано тем, что количество ежедневных заражений увеличилось более чем на тысячу, а также тем фактом, что самый большой рост заболеваемости был среди молодых людей в возрасте 10–19 лет.

"В последние недели появляется все больше очагов заражения в учебных заведениях, сейчас уже 36% очагов — в учебных заведениях", — добавила Керсна.

Контактное обучение разрешено после каникул для учащихся 1-4 классов и для учеников с особыми образовательными потребностями.