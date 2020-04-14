Ученики столичных школ по интересам освобождены от платы за обучение

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, город учитывает меняющуюся экономическую ситуацию и обусловленное этим снижение стабильных доходов родителей.

”Наряду с общеобразовательными школами, школы по интересам также перешли на дистанционное обучение, однако такая организация учебной работы не позволяет полноценно проходить учебную программу. Исходя из этого, вплоть до окончания чрезвычайной ситуации мы освободили родителей детей, посещающих муниципальные школы по интересам, от оплаты кружков; счета выставляться не будут”, — пояснил Белобровцев. — Стоимость кружков в школах по интересам колеблется от 25 до 70 евро, такая экономия станет хорошим подспорьем для семейного бюджета в сложные времена”.

В Таллинне 10 муниципальных школ по интересам, в том числе три музыкальных и одна художественная, где по состоянию на 18 октября 2019 года числилось 8827 учеников в возрасте 4-19 лет. Кроме этого, в школах по интересам при Образовательной коллегии Старого города учатся еще 830 детей.

На протяжении периода чрезвычайной ситуации родители детей, посещающих муниципальные детские сады, освобождены от платы за место. Семьи, в которых дети посещают частные детские сады, могут каждый месяц подавать в Департамент образования ходатайство о компенсации уплаченной суммы (дополнительная информация на эстонском языке https://www.tallinn.ee/est/haridus/Eralasteaia-oppemaksu-toetus). Тем, кто пользуется услугами частных центров по уходу за детьми, следует обратиться в отдел социального обеспечения при районной управе.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

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