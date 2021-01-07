Ученики младших и выпускных классов Харьюмаа и Ида-Вирумаа возвращаются к контактному обучению

По сути, со следующего понедельника на дистанционном обучении останутся ученики пятых, шестых, седьмых, восьмых, десятых и одиннадцатых классов школ Харьюского и Ида-Вируского уездов. Остальные — вернутся к обычной школьной жизни, пишет rus.err.

Дальнейший план работы школ и кружков по интересам во всех уездах, кроме Харью- и Ида-Вирумаа правительство определит отдельно.

Что же касается деятельности кружков и школ по интересам, обучения для взрослых, курсов повышения квалификации и других форм обучения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, то их судьба вместе с будущим части школьных классов определится на следующей неделе

Существующие ограничения в отношении учебной деятельности продлятся как минимум до 17 января. Но, как отметил министр образования и науки Яак Ааб, не исключено и продление сроков.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!