Ученикам школ Хааберсти на физкультуре будут преподавать уроки парусного спорта

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги уроки парусного спорта в школах дают хорошую возможность углубить знания детей о безопасности на воде. ”В 2018 году спасательный департамент зарегистрировал 249 несчастных случая на воде, в том же году на воде погибло 43 человека. Как правило, несчастные случаи на водоёмах можно предотвратить и поэтому мы в Хааберсти считаем просто необходимым практически с пелёнок обучать детей правильному поведения возле моря, на море и в море”, -произнёс старейшина.

Основная цель уроков парусного спорта повысить знания ребят о безопасности на воде. До выхода на воду нужно знать и как вести себя при несчастном случае. Проект получил позитивную обратную связь от учеников, учителей и родителей, а уроки парусного стали для детей самым ожидаемым событием на учебной неделе.

Управа Хааберсти, союз яхт-клубов Эстонии и застройщик порта Какумяэ Haven Kakumäe OÜ в конце 2016 года подписали трёхсторонний договор о сотрудничестве, по которому в общеобразовательных школах Хааберсти в рамках уроков физкультуры проводят тренировки по парусному спорту. Исходя из протокола Haven Kakumäe OÜ поддерживал проведение уроков пару года в гимназии Ярвеотса и в Русской Гимназии Хааберсти в рамках уроков физкультуры с осени 2017. Пилотный проект стал очень успешным и с 2018 года уроки парусного спорта проходят во всех общеобразовательных школах Хааберсти. Уроки проходят благодаря успешному сотрудничеству местного самоуправления, союза спорта и частных предприятий.

Партнёрами управы Хааберсти в проекте организации уроков парусного спорта являются гавань Haven Kakumäe, передвижная морская школа Meresõber, союз яхт-клубов Эстонии и таллиннский департамент по делам молодёжи и спорта.