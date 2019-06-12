Ученик таллиннской школы заболел корью. Он не был от нее вакцинирован

У ученика одной из школ Пыхья-Таллинна обнаружили корь. Как выяснилось, школьник не был вакцинирован от болезни. Ребенок госпитализирован.
Причина заражения пока не известна. Большинство одноклассников заболевшего ребенка получили прививки согласно графику, лишь один не был вакцинирован.
В этом году в Эстонии корью заболели уже 18 человек.
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