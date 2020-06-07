Ученик "Лихулаского стрелка": он уже тогда казался немного нестабильным. Взял и исчез посреди семестра

”Мне он казался совершенно нормальным. Ничего подозрительного я не замечал”, — сказал о Таррасте один его ученик, пожелавший остаться анонимным.

Второй же ученик, также пожелавший анонимности, отметил, что учитель ему всегда казался странным. ”Многие на него жаловались. Он им говорил, что они могут жаловаться, но он никуда не денется. Лекции были довольно жесткими. Он был слишком требовательным. Для многих это было нереально, ведь другие предметы никто не отменял. Но Таррасте считал свой курс самым важным. Он был довольно высокого мнения о себе. Он уже тогда казался немного нестабильным, хотя некоторые его уроки были очень хорошими”, — рассказал ученик.

Он отметил, что во время лекций его настроение и направленность урока постоянно менялись, а весной 2019 года он и вовсе пропал посреди семестра по неизвестной причине.

”Ему на замену приехал учитель из Кохлта-Ярве”, — сказал первый ученик.

По словам студентов, у Таррасте есть спутница жизни, а также как минимум два ребенка.

Ректор Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс подтвердила, что Таррасте работал преподавателем на кафедре медсестринства с августа 2015 по апрель 2019 года. ”Трудовые отношения закончились по желанию работника. Прекращение договора не было ничем примечательно. Я работаю директором вуза много лет и могу заверить, что время от времени кто-то из работников решает прекратить договор. Когда преподаватель уходит, его обязанности перенимает кто-то другой”, — сказал Эрнитс.

Более детальную информацию в связи с законом о защите личных данных она предоставить не смогла.