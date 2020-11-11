Учебная работа в таллиннских школах пока продолжится в прежнем режиме

"Мы решили как минимум две недели продолжать по-прежнему, т.е. в школах будет рассредоточение [учащихся], термокамеры, дезинфекция и прочие меры, которые были приняты в сентябре. Через две недели встретимся снова, посмотрим на статистику [распространения коронавируса] и исходя из этого примем решения", — сообщил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев в среду на пресс-конференции Таллиннской горуправы.

По его словам, в столичных общеобразовательных школах сейчас 25 случаев заражения, и 79 классов находятся в самоизоляции.

"Но мы предоставили школам право вводить дополнительные меры в зависимости от числа случаев заражения или особенностей школы", — добавил вице-мэр и уточнил, что школам дали право самостоятельно решать, будут ли они применять дистанционное обучение в согласованном или уменьшенном объеме.

Он добавил, что теперь будут обращать больше внимания на контакты между учителями, которым также дана рекомендация носить маску или защитный экран для лица.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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