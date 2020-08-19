19.08.2020, 13:52

Учеба в Эстонии для иностранцев выходит в круглую сумму: в общежитиях мест не найти, а цены на аренду резко выросли


Нина Брянцева
EST
Tartu Raatuse ühiselamu läks karantiini
Tartu Raatuse ühiselamu läks karantiiniFoto: Argo Ingver

Из-за угрозы распространения коронавируса в Тарту подорожало жилье. Как эти вещи связаны? Дело в том, что вновь прибывающие студенты заселяются в комнаты общежития по одному, мест тут же стало сильно не хватать. Есть один выход — снять квартиру. О том, почему это не так просто, и в каком вообще положении сейчас находятся иностранные студенты, RusDelfi рассказала студентка Тартуского университета.

Настя (имя изменено) получила письмо о зачислении в Тартуский университет в мае. На радостях тут же собрала все оригиналы документов и отправила почтой России в Эстонию в надежде успеть до дедлайна и начать подачу документов на визу. Но все пошло не по плану. Документы не дошли, визы временно выдавать перестали, а места в общежитии и вовсе не досталось. Но девушка не сдается и верит, что все же начнет обучение в Тарту в этом учебном году.

Из-за локдауна все письма и посылки так и остались лежать в Шереметьево. Оказывается, у почты России только два своих самолета, которые ”бросили” на Китай. Пришлось переводить и заверять документы второй раз и отправлять уже курьером. К счастью, срок подачи продлили до 30 июня, курьер доставил документы за 3 дня, так что это была наименьшая из проблем. Оказалось, что добраться до места и найти жилье намного более проблематично.

Огромные расходы

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”Слава богу, не успела купить билет на самолет, — рассказывает Настя. — Сейчас ни самолеты, ни поезда из России не ходят в Эстонию. Наверное, на собаках поеду. Плюс нам нельзя передвигаться на общественном транспорте после пересечения границы. Университет говорит, что пришлет транспорт, только вот когда — неизвестно. Говорят, что как большинство студентов соберется, тогда и будет предоставлен бесплатный трансфер. Для остальных один вариант — такси”.

От ближайшего к Тарту пункта пропуска Койдула до города — 100 км, стоимость такси примерно такая же — 90-100 евро.

Предположим, до Тарту добрались. А где жить? Здесь начинается самое интересное. В общежитие теперь заселяют только одного человека в комнату. Разумеется, цена вырастает вдвое. Даже в качестве депозита, стандартный размер которого был 150 евро, теперь приходится платить все 300.

Более того, даже таких ”элитных” мест в общежитии не хватает — по крайней мере, ни Насте, ни другим ее знакомым и одногруппникам из России, Украины и Азербайджана мест не хватило. Пришлось искать квартиру, что тоже оказалось не таким уж простым занятием. Студентов, готовых снимать жилье, стало больше, соответственно, раз увеличился спрос, цены на жилье тоже стремительно выросли.

”Я общаюсь с ребятами, которые уже не первый год живут в Тарту, говорят, цены просто взлетели”, — рассказывает девушка.

Но и это еще не все. Оказывается, многим просто отказывают. ”У меня знакомая уже чуть не плачет — хорошую квартиру на расстоянии и так очень сложно найти, так иностранцам еще и сдавать не хотят. Говорят, мол, вас все равно не впустят в страну”.

То есть, никаких гарантий никто не дает? "Нет, конечно. Мы даже не знаем, будем мы учиться в здании университета или все-таки будет удаленка. Нам говорят, что все будет зависеть от того, сколько человек приедет в итоге. Но каким образом они это будут решать — я не знаю. На сайте сказано, что многие англоязычные программы будут предлагать обучение онлайн в начале учебного года".

Я думаю, Тартуский университет не мог себе позволить отказать в приеме из-за своей репутации — иначе ведь будет огромный скандал, похуже чем в Таллиннском техническом университете. И мы благодарны, что университет поставил свою академическую репутацию выше возможных финансовых рисков.

У прибывающих позже будет больше шансов поселиться в общежитии

Специально для RusDelfi ситуацию прокомментировала руководитель Центра международной учебной миграции Тартуского университета Юлле Тенсинг:

"Прибыть позже и начать онлайн-обучение предлагается новым студентам большинства программ с преподаванием на английском языке. Продолжительность такого онлайн-обучения может отличаться в зависимости от программы.

Что касается жилья в общежитиях ТУ, то места действительно ограничены. У студентов, прибывающих позже, в конце октября/ноября, вероятно, будет больше шансов поселиться в общежитии. Кроме того, Тартуский университет сотрудничает с Tartu Welcome Center, который помогает студентам в поиске частного жилья.

ТУ решил облегчить приезд студентов в Эстонию. Не думаю, что университет принял неправильное решение, учитывая тот факт, что COVID-19, к сожалению, может остаться на долгие годы. Таким образом, необходимо принять меры, чтобы избежать распространения вируса, и поэтому соблюдать правила должен каждый.

Но мы также понимаем желание студентов как можно чаще посещать очные занятия. Онлайн-обучение не может полностью заменить регулярное посещение занятий — только если программа не переделана полностью под онлайн".

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