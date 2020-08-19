Учеба в Эстонии для иностранцев выходит в круглую сумму: в общежитиях мест не найти, а цены на аренду резко выросли

Настя (имя изменено) получила письмо о зачислении в Тартуский университет в мае. На радостях тут же собрала все оригиналы документов и отправила почтой России в Эстонию в надежде успеть до дедлайна и начать подачу документов на визу. Но все пошло не по плану. Документы не дошли, визы временно выдавать перестали, а места в общежитии и вовсе не досталось. Но девушка не сдается и верит, что все же начнет обучение в Тарту в этом учебном году.

Из-за локдауна все письма и посылки так и остались лежать в Шереметьево. Оказывается, у почты России только два своих самолета, которые ”бросили” на Китай. Пришлось переводить и заверять документы второй раз и отправлять уже курьером. К счастью, срок подачи продлили до 30 июня, курьер доставил документы за 3 дня, так что это была наименьшая из проблем. Оказалось, что добраться до места и найти жилье намного более проблематично.

Огромные расходы

”Слава богу, не успела купить билет на самолет, — рассказывает Настя. — Сейчас ни самолеты, ни поезда из России не ходят в Эстонию. Наверное, на собаках поеду. Плюс нам нельзя передвигаться на общественном транспорте после пересечения границы. Университет говорит, что пришлет транспорт, только вот когда — неизвестно. Говорят, что как большинство студентов соберется, тогда и будет предоставлен бесплатный трансфер. Для остальных один вариант — такси”.

От ближайшего к Тарту пункта пропуска Койдула до города — 100 км, стоимость такси примерно такая же — 90-100 евро.

Предположим, до Тарту добрались. А где жить? Здесь начинается самое интересное. В общежитие теперь заселяют только одного человека в комнату. Разумеется, цена вырастает вдвое. Даже в качестве депозита, стандартный размер которого был 150 евро, теперь приходится платить все 300.

Более того, даже таких ”элитных” мест в общежитии не хватает — по крайней мере, ни Насте, ни другим ее знакомым и одногруппникам из России, Украины и Азербайджана мест не хватило. Пришлось искать квартиру, что тоже оказалось не таким уж простым занятием. Студентов, готовых снимать жилье, стало больше, соответственно, раз увеличился спрос, цены на жилье тоже стремительно выросли.