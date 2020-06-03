УЧАСТВУЙ В ОПРОСЕ | Велика ли опасность от использования телефона за рулем?(1)
Использование телефона во время вождения автомобиля стало серьезной проблемой на эстонских дорогах. Ученые давно доказали, что разговаривающий по телефону водитель опасен для себя и окружающих: его реакция снижается, внимание притупляется. Что уж говорить о тех, кто умудряется писать смс и чатиться.
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