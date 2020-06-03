УЧАСТВУЙ В ОПРОСЕ | Велика ли опасность от использования телефона за рулем?

При разговоре по телефону во время вождения поле зрения водителя уменьшается вдвое. При написании сообщения взгляд отрывается от дороги на несколько секунд, а ситуация может измениться мгновенно.

Пользуетесь ли вы телефоном во время вождения и как бы вы посоветовали разрешить подобную ситуацию?

Участвуйте в опросе ЗДЕСЬ!

Результаты опроса будут опубликованы в июне 2020 года на Delfi.

Участникам достанутся призы от Jazz Laundries и Delfi!