03.06.2020, 11:31

УЧАСТВУЙ В ОПРОСЕ | Велика ли опасность от использования телефона за рулем?

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УЧАСТВУЙ В ОПРОСЕ | Велика ли опасность от использования телефона за рулем?
Roolis ei loe

Использование телефона во время вождения автомобиля стало серьезной проблемой на эстонских дорогах. Ученые давно доказали, что разговаривающий по телефону водитель опасен для себя и окружающих: его реакция снижается, внимание притупляется. Что уж говорить о тех, кто умудряется писать смс и чатиться.

При разговоре по телефону во время вождения поле зрения водителя уменьшается вдвое. При написании сообщения взгляд отрывается от дороги на несколько секунд, а ситуация может измениться мгновенно.

Пользуетесь ли вы телефоном во время вождения и как бы вы посоветовали разрешить подобную ситуацию?

Участвуйте в опросе ЗДЕСЬ!

Результаты опроса будут опубликованы в июне 2020 года на Delfi.

Участникам достанутся призы от Jazz Laundries и Delfi!

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