Участок железной дороги Пяэскюла-Кейла закрывается на ремонт: пассажиров будут перевозить автобусы

В связи с ремонтными работами Eesti Raudtee закроет в последнюю неделю июля железнодорожный участок Пяскюла-Кейла, вследствие чего с 27 июля по 2 августа поезда между Пяэскюла и Кейла заменят автобусы. Из Кейла можно будет продолжить движение на поезде.

Остановки подменных автобусов будут отмечены в цветах Elron, их расположение вместе с информацией об изменениях в расписании движения публикуется на веб-сайте Elron, а также на информационных стендах посадочных платформ; информацию о движении поездов можно также узнать по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245. Обращаем внимание, что на подменных автобусах не разрешается перевозить велосипеды. Для проезда по участку, обслуживаемому автобусами, просим пассажиров с особыми потребностями в плане передвижения связаться с нами по адресу abi@elron.ee или по телефону 616 0245.

На станции Пяэскюла будут использоваться все 3 пути как для отправления, так и для прибытия поездов. Поскольку некоторые поезда будут отправляться не с привычных посадочных платформ, необходимо следить за информацией об отправлении по табло.