Участники войны благодарят за помощь: итоги благотворительной акции "Поможем ветеранам!"

Сбор средств проводился для того, чтобы оказать материальную помощь ветеранам, размер пенсии которых не превышает 520 евро. По необходимости для всех стоящих на учете общества ветеранов приобретаются также ортопедические средства по медицинским показаниям, слуховые аппараты, гигиенические принадлежности. Акция проводилась с 27 апреля по 11 мая. Поддержать ветеранское общество можно в любой день.

На учете в Таллинском обществе участников второй мировой войны осталось 255 человек — реальные участники боевых действий и 50 тружеников тыла. Из них материальная поддержка оказывается 149 ветеранам, которые получают эстонскую пенсию. Возраст ветеранов, в основном, от 90 до 100 лет. Пять человек старше 100 лет. В домах по уходу находятся восемь ветеранов, 18 человек прикованы к постели.

С 2008 года акция ”Поможем ветеранам!” традиционно проходит два раза в год без посредников и с обязательным отчетом о поступающих средствах. Собранные деньги направляются на приобретение вспомогательных средств (слуховые аппараты, ходунки и т.п.) и компенсацию стоимости лекарств. За всю многолетнюю историю благотворительной акции ”Поможем ветеранам!” отзывчивые люди перечислили Таллинскому обществу участников Второй мировой войны 113 816 евро 32 цента (не считая итогов нынешней акции). Ветераны сердечно благодарят за оказанную помощь.

Поддержать Таллинское общество участников Второй мировой войны можно пожертвованием любого размера. Получатель: II-MSOTÜ, Swedbank, EE192200221026787908, в пояснении указать ”annetus” (пожертвование). Пожертвования принимаются круглогодично, а не только в рамках проводимых дважды в год акций.

Данные для налоговой декларации: регистр.номер организации: 80215097, MTÜ Tallinna teise maailmasõja osalejate ühendus. При желании зарегистрировать пожертвование необходимо указать личный номер (isikukood).

Желающие предложить организации помощь или получить подробный отчет о расходовании средств могут связаться с руководством организации. Контактные данные организации: Центр русской культуры, Мере пст., 5, 2-й этаж, к. 207. Тел.: 644 9445 (с 10.00 до 13.30). Банковские реквизиты можно найти и на сайте: www.veteraan.ee.