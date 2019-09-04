Участники Таллиннского марафона получили от властей столицы привилегию

Организатор соревнований выдаст каждому участнику нагрудный номер, при предъявлении которого с 6 по 8 сентября проезд в общественном транспорте будет бесплатным.

Напомним, что с пятницы по воскресенье (включительно) в Таллинне будут проходить одни из крупнейших в Эстонии спортивных соревнований — Таллинский марафон вкупе с Осенним забегом.

Вечером пятницы, 6 сентября, на площади Вабадузе стартует и финиширует пролог к марафону — молодежный забег на 5 км, в котором ожидается участие более чем четырех тысяч легкоатлетов.

В 11 часов в субботу в парке Хирве пройдут детские забеги.

В 17 часов в субботу на площади Вабадузе стартует отмечающий 20-летие Осенний забег на 10 километров, финиш которого состоится впервые у Вируских ворот.

В 18 часов на площади начнется концерт, который прервется для награждения победителей забега.

В 9 часов утра воскресенья, 8 сентября, стартует классический марафон на дистанцию 42 километра 195 метров, а в 10.15 отправятся на дистанцию участники полумарафона. И старт, и финиш этих соревнований тоже впервые будет проходить у Вируских ворот.