Участники Праздника песни и танца пожертвовали в пользу больных раком более 40 кг наличных денег — 25 800 евро

Более 30 волонтеров фонда с четверга по воскресенье собирали спонтанные пожертвования, участвуя в генеральной репетиции и во всех выступлениях Праздника танца, прошедших на стадионе ”Калев”, в фестивале народной музыки на площади Свободы и в обоих концертах Праздника песни на Таллиннском певческом поле.

Если танцоры и публика на стадионе ”Калев” за два дня пожертвовали фонду 7900 евро, то вес пожертвований, собранных на Певческом поле за одно лишь воскресенье, составил 24 килограмма. Это 12 400 евро (примерно 10 центов с каждого участника) — больше, чем когда-либо удавалось собрать в ходе одного мероприятия.

”Большое спасибо всем добрым жертвователям, предприимчивым волонтерам фонда и организаторам праздника. Вновь единство, доброжелательность и участие жителей Эстонии превзошли все ожидания. Благодаря собранным пожертвованиям мы сможем подарить надежду и возможность жить нескольким людям. Однако еще важнее неповторимые эмоции, которые мы испытали на празднике: искренняя детская радость за людей Эстонии, которые в трудной ситуации держатся вместе — и как народ, и в борьбе за жизнь даже одного больного раком”, — — сказал руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу.