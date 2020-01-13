Участники крупных мероприятий смогут передвигаться по Таллинну по специальному билету

На билетах отмечен QR-код, его можно заранее распечатать или использовать с экрана мобильного устройства. Билет участника конференции выдается организатору мероприятия на основании постановления Таллиннской горуправы в виде QR-билета. Организатор должен представить соответствующее ходатайство как минимум за месяц до начала мероприятия, чтобы горуправа успела задействовать проект постановления. Ходатайство должно содержать название и описание мероприятия, примерное число участников, информацию об организаторе и время проведения. Также необходимо отметить, с какого дня необходим бесплатный проезд — даты могут отличаться от времени проведения мероприятия, так как участники могут прибыть раньше и уехать позже. Ходатайство с электронной подписью следует отправить на электронный адрес Таллиннского департамента транспорта: tta@tallinnlv.ee.

В случае, если ходатайство организатора будет удовлетворено, для мероприятия будет создан уникальный QR-билет, который будет действовать в необходимые даты. Организатор сможет заранее отправить участникам по электронной почте билет и напечатать его на нагрудной карточке участника. При входе в общественный транспорт проезд нужно зарегистрировать, используя валидатор, это позволит городу получить обратную связь о том, насколько эта услуга востребована.