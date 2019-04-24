Участники круглого стола на тему доступности онкологического лечения: нужно увеличить финансирование

”Из исследования видно, что в Эстонии новые лекарства против рака не компенсируются государством, и время до того, как лекарство попадает к пациенту, самое длинное в Европе — это проблема, для которой мы должны искать решения”, сказал руководитель Союза производителей лекарств Рихо Тапфер. ”Мы одобряем работу больничной кассы в направлении начала распределения расходов на здравоохранение по эффективности. В случае лекарств измерить эффективность проще, чем в какой-либо другой медицинской сфере, и в ближайшие годы можно было бы перейти на финансирование по эффективности. Проще говоря, финансирование по эффективности лечения означало бы, что если лекарство действует, то и производитель лекарства получает за него деньги, если не действует, то не получает. Поскольку администрирование такой системы весьма сложно, то Больничная касса вместе с партнерами могла бы создать такое инфотехнологическое приложение, которое уменьшило бы работу по администрированию данных вручную и помогло бы легче ввести модели распределения расходов — в итоге, это бы также помогло сэкономить время врачей”.

”Важен весь процесс лечения онкологического больного: чтобы было шире представление с начала профилактики рака до окончания процесса лечения. Но для того, чтобы координировать весь процесс, должна быть государственная программа, неважно с каким названием, в рамках которой мы смогли бы доказательно подходить к вопросу выбора лекарств и распределению визитов к врачам. Это также тема для новой коалиции”, добавил руководитель клиники онкологии и гематологии Северо-Эстонской региональной больницы Вахур Валвере.

По словам руководителя клиники гематологии и онкологии Клиники Тартуского Университета Айна Кааре, необходимо обязательно начать работу по улучшению доступности лекарств и процесса ходатайства на включение лекарств в льготный список. ”Во-первых, нужно изменить, например, то, что сейчас ходатайства подают профессиональные объединения врачей, то есть недоходные объединения, члены которых делают эту работу на добровольных началах. У профессиональных объединений врачей не должно быть обязанности доказывать эффективность лекарства, а они должны предлагать: нам нужно такое лекарство. Во-вторых: в случае редких заболеваний процесс рассмотрения ходатайств должен быть значительно быстрее. Особенно это касается детей: один случай может возникать, например, в течение 5-6 лет, и это ненормально, что лекарство можно занести в список самое быстрое через полтора года. В-третьих: следует создать инфотехнологические решения по распределению расходов, чтобы ускорить этот процесс”.