Участник банды Ассара Паулуса в камере тронулся умом. Тюрьма уволила психиатра, который стремился его вылечить

Один из членов организованной преступной группы Ассара Паулуса (речь идет о хорошо известном в своем круге человеке, имя которого здесь не столь важно) так долго находится в одиночном заключении, что начал потихоньку сходить с ума.

Работавшая психиатром в Вируской тюрьме Лембе Эрмос определила весной 2017 года у заключенного выраженную тяжелую депрессию.

К этому времени человек отсидел в одиночку в карцере более 250 дней.

Если отделения особо строго режима (т.н. supermax) считаются для отсидки суровым местом, то карцер — еще более суровое. При режиме supermax заключенные живут по двое, в карцере — по одному. Утром охранник забирает спальные принадлежности, поднимает и пристегивает лежак к стене на целый день. Читать в карцере можно только религиозную литературу. Никакого телевизора. Одежду можно менять раз в неделю, общаться — только с адвокатом. Никаких передач и покупок в тюремном магазине.

Там трудно выдержать неделю или две, а этот заключенный просидел там больше 8 месяцев подряд.

"Длительный стресс в результате наказания карцером вызвал необратимые изменения в психике заключенного", — считает доктор Эрмос. Она дала распоряжение доставить заключенного 28 сентября 2017 года в медицинское отделение. Там он должен был лечиться в течение месяца.

Но мужчине разрешили находиться там только четыре дня.

Тюрьма врёт и врёт

Осужденный обжаловал возвращение в карцер в органы тюремного внутреннего контроля. Оттуда ответили, что всё в порядке, что якобы лечащий врач (то есть Лембе Эрмос) считает, что мужчине для прохождения лечения не обязательно находиться в медицинском блоке.

К сожалению, это ложь.

Заключенный сообщил о случившемся своему защитнику, присяжному адвокату Неле Таммемяэ. Тюрьма письменно заверила адвоката, что психиатр Эрмос в курсе всего.

И это тоже была ложь.

Таммемяэ неофициально написала Эрмос. Врач признала в ответ, что ее распоряжение банально игнорировали. Она узнала о выписке своего пациента только спустя несколько дней из общей рассылки по отделению.

"Это безобразно. Подход из советского времени. Когда я не могу получить медицинскую помощь. Когда занимаются подтасовками и врут", — сказала Лембе Эрмос изданию Eesti Ekspress.