30.01.2021, 19:30

Участник банды Ассара Паулуса в камере тронулся умом. Тюрьма уволила психиатра, который стремился его вылечить

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Сулев Ведлер (Eesti Ekspress)
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Участник банды Ассара Паулуса в камере тронулся умом. Тюрьма уволила психиатра, который стремился его вылечить
Лембе ЭрмосTiit Blaat

Врач подал в суд на тюрьму и выиграл. Но тюрьма не захотела признавать своих грехов, пишет Eesti Ekspress.

Один из членов организованной преступной группы Ассара Паулуса (речь идет о хорошо известном в своем круге человеке, имя которого здесь не столь важно) так долго находится в одиночном заключении, что начал потихоньку сходить с ума.

Работавшая психиатром в Вируской тюрьме Лембе Эрмос определила весной 2017 года у заключенного выраженную тяжелую депрессию.

К этому времени человек отсидел в одиночку в карцере более 250 дней.

Если отделения особо строго режима (т.н. supermax) считаются для отсидки суровым местом, то карцер — еще более суровое. При режиме supermax заключенные живут по двое, в карцере — по одному. Утром охранник забирает спальные принадлежности, поднимает и пристегивает лежак к стене на целый день. Читать в карцере можно только религиозную литературу. Никакого телевизора. Одежду можно менять раз в неделю, общаться — только с адвокатом. Никаких передач и покупок в тюремном магазине.

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Там трудно выдержать неделю или две, а этот заключенный просидел там больше 8 месяцев подряд.

"Длительный стресс в результате наказания карцером вызвал необратимые изменения в психике заключенного", — считает доктор Эрмос. Она дала распоряжение доставить заключенного 28 сентября 2017 года в медицинское отделение. Там он должен был лечиться в течение месяца.

Но мужчине разрешили находиться там только четыре дня.

Тюрьма врёт и врёт

Осужденный обжаловал возвращение в карцер в органы тюремного внутреннего контроля. Оттуда ответили, что всё в порядке, что якобы лечащий врач (то есть Лембе Эрмос) считает, что мужчине для прохождения лечения не обязательно находиться в медицинском блоке.

К сожалению, это ложь.

Заключенный сообщил о случившемся своему защитнику, присяжному адвокату Неле Таммемяэ. Тюрьма письменно заверила адвоката, что психиатр Эрмос в курсе всего.

И это тоже была ложь.

Таммемяэ неофициально написала Эрмос. Врач признала в ответ, что ее распоряжение банально игнорировали. Она узнала о выписке своего пациента только спустя несколько дней из общей рассылки по отделению.

"Это безобразно. Подход из советского времени. Когда я не могу получить медицинскую помощь. Когда занимаются подтасовками и врут", — сказала Лембе Эрмос изданию Eesti Ekspress.

Честного врача оставили без работы

Доктор Эрмос был в общении с адвокатом Таммемяэ честным. И эта честность стоила ей рабочего места. Но позже всё вышло на чистую воду — честность врача, а также ошибки и ложью тюремного начальства. Но пристыженное руководство тюрьмы наказало за это доктора!

Утром 12 сентября 2018 года Эрмос вызвали к заместителю начальника тюрьмы Айну Анслану. Тот сообщил, что психиатр потерял доверие тюрьмы. Причина — отправленный адвокату Таммемяэ ответ, который, якобы, бросил тень на имидж тюрьмы и содержал неправду.

Врачу предложили написать заявление об уходе по собственному желанию!

Эрмос отказалась. На что тюремный чиновник сообщил, что трудовой договор расторгается "со дня". Врач потерял право заходить в исправительное учреждение. За своими вещами женщине пришлось идти вместе с сопровождающим, а вручение документов — ждать несколько часов в тюремной комнате для ожидания.

Такое поведение начальства было настолько противным, что Эрмос стало плохо и она отправилась в отделение экстренной помощи Ида-Вируской центральной больницы. В тот же день ей прислали электронное письмо, в котором тюрьма сообщила о расторжении трудового договора из-за потери доверия.

Эрмос была не согласна с увольнением "со дня" и уже сама обратилась за защитой к Таммемяэ. Та заверила врача, что психиатр не сделала ничего плохого. По мнению адвоката, всё обстояло как раз наоборот: написав электронное письмо, врач подняла престиж тюрьмы, так как показала, что там работает профессиональный и ориентированный на интересы пациентов психиатр.

Но тюремное начальство было не готово признать свои грехи. Трудовой спор прошел две судебные инстанции и завершился в ноябре прошлого года победой психиатра, когда Государственный суд не принял жалобу тюрьмы к рассмотрению.

Таллиннский окружной суд нашел, что отправленное доктором Эрмос адвокату письмо не содержало ложных утверждений. А что касается вреда имиджу тюрьмы, то это вред возник вследствие ложных данных, которые ранее представила сама тюрьма. Как установил окружной суд, по существу трудовой договор с психиатром тюрьма расторгла по причине того, что всплыла наружу неправда со стороны самой тюрьмы.

Суд решил, что расторжение трудового договора с Лембе Эрмос является юридически ничтожным и потребовал от тюрьмы выплатить в ее пользу зарплату за три месяца плюс проценты.

Ни один представитель тюрьмы перед Эрмос даже не извинился.

Сейчас врач работает психиатром в Таллиннской детской больнице. Ничего хорошего о тюремной системе ей сказать нечего: "Там уничтожают и топчут права человека!"

Государство признало, наконец, ошибки

Министерство юстиции через своего советника Теэле Сихтмяэ признает, что информация о том, что заключенный был отправлен обратно камеру, якобы, с одобрения психиатра, была существенной ошибкой (но не намеренной ложью!). "Просим за это извинения!"

Cоветник пояснила, что заключенного отправили из медсанчасти по согласованию с начальником медицинского отделения Кай Ирд, так как врач Эрмос работала в тюрьме не на полную ставку и не всегда находилась на рабочем месте.

"Когда Лембе Эрмос в следующий раз по приходу на работу узнала о переводе заключенного, она никак не обратила внимание на то, что его нужно вернуть в медсанчасть", — добавила Сихтмяэ.

Сотрудник Минюста отметила, что заключенному не было назначено в медсанчасти лечение. Он лишь находился в камере, где медикам проще осматривать пациента. "Никто не рассматривал возможность направить его на лечение в психиатрическое отделение Тартуской тюрьмы или в больницу", — указывает Сихтмаяэ.

Сейчас в Вируской тюрьме вместо Эрмос работает новый психиатр. При необходимости помощь осужденным оказывает и психиатр Тартуской тюрьмы.

Пытки продолжаются

Упомянутый член банды Паулуса находится сейчас уже на свободе. Но присяжный адвокат Неле Таммемяэ по-прежнему борется за права заключенных. Она утверждает, что ситуация с направлением сидельцев в карцер в Вируской тюрьме далека от нормальной.
Европейский Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП) рекомендует применять наказание карцером как иключительную меру и не продолжительнее, чем 15 дней подряд.

Но в Эстонии на это не обращают внимания.

Представители ЕКПП посещали наши тюрьмы три года назад и отметили в своем докладе: "Особую тревогу вызывает обстоятельство, что прежде всего в Вируской тюрьме применяли несколько наказаний в виде одиночного заключения подряд, что во многих случаях составляет очень длинный период одиночного заключения. […] Такое положение неприемлемо"

Министерство юстиции уже десять лет обещает согласовать соответствующую часть Закона о тюремном заключении с европейскими требованиями, но этого не сделано.

Для нового министра юстиции Мариса Лаури предоставляется хорошая возможность исправить ситуацию.

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