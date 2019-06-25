Участницу массовки увезли на скорой. Несчастные случаи на съемках фильма Нолана продолжаются(22)
Издание Kroonika пишет, что на съемках фильма Tenet произошел еще один несчастный случай.
Издание Kroonika пишет, что на съемках фильма Tenet произошел еще один несчастный случай.
”Одна из участниц массовки сломала ногу и была вынуждена уехать из Горхолла на скорой, — передает издание слова анонимного участника съемок. — Кое-кто даже позавидовал ей, отметив, что нахождение в больнице внесет хоть какое-то разнообразие в свете монотонного процесса съемок”.
Отмечается, что после инцидента съемочная группа стала более осторожной и все опасные места были ограждены лентой. ”Для того, чтобы мы больше не теряли актеров массовки, ведь в последние дни их и так было трудно заманить на место”, — отметил источник.
Инцидент произошел в четверг.
Ранее RusDelfi писал, что, по сообщению читателя, одной девушке в лицо попала горячая гильза. "К ней сразу же подбежали медики и персонал. Хорошо, что ничего серьезного не случилось. Медики потом к ней часто подходили и спрашивали про самочувствие", — успокоил читатель.
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