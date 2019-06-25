Участницу массовки увезли на скорой. Несчастные случаи на съемках фильма Нолана продолжаются

”Одна из участниц массовки сломала ногу и была вынуждена уехать из Горхолла на скорой, — передает издание слова анонимного участника съемок. — Кое-кто даже позавидовал ей, отметив, что нахождение в больнице внесет хоть какое-то разнообразие в свете монотонного процесса съемок”.

Отмечается, что после инцидента съемочная группа стала более осторожной и все опасные места были ограждены лентой. ”Для того, чтобы мы больше не теряли актеров массовки, ведь в последние дни их и так было трудно заманить на место”, — отметил источник.

Инцидент произошел в четверг.

Ранее RusDelfi писал, что, по сообщению читателя, одной девушке в лицо попала горячая гильза. "К ней сразу же подбежали медики и персонал. Хорошо, что ничего серьезного не случилось. Медики потом к ней часто подходили и спрашивали про самочувствие", — успокоил читатель.