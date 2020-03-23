Участились звонки мошенников на английском языке

Звонки поступают с иностранного номера, и звонящий представляется от лица очень надежной и известной во всем мире компании. После этого звонящий начинает задавать вопросы о вашем компьютере, приводя в качестве предлога, что в нынешней ситуации, когда многие работают дома, очень важно, чтобы была обеспечена безопасность и защита компьютеров. После получения ответов на вопросы звонящий просит о доступе в ваш компьютер, чтобы проверить, действительно ли он достаточно безопасный. Если вы отказываетесь, то звонящий этого не пугается, напротив проявляет настойчивость и не прекращает разговор.

”В случае таких звонков мы советуем сразу прервать разговор и добавить подозрительный номер в черный список. Ни в коем случае не предоставляйте доступ к своему компьютеру незнакомому лицу”, — подчеркивает руководитель CERT-EE Тыну Таммер.

”Цель такого звонка еще не ясна. Например, мошенник может попытаться продать поддельные антивирусные программы (scareware), которые якобы находят в вашем компьютере вредоносные программы, и при уплате определенной сумы вы сможете от них избавиться. Существует также возможность, что цель мошенника — украсть данные ваших счетов или кредитной карточки”, — добавил Таммер.

Если вам поступил такой звонок, но вы его не прервали и предоставили мошеннику доступ к своему компьютеру, то следует сразу обратиться к компетентному ИТ-специалисту и сообщить о случившемся в CERT-EE (cert@cert.ee). Сразу поменяйте пароли, которые могли стать известными в ходе атаки. Если имеется подозрение, что мошенник совершал через ваш банковский счет платежи, свяжитесь с банком. Также разорвите интернет-соединение своего компьютера и запустите антивирусную программу на полное сканирование компьютера.