Уборку улиц Пыхья-Таллинна в этом году вести сложнее, чем когда-либо ранее

Весна наступила и началась грандиозная уборка дорог и улиц. Вымоют большие магистрали и небольшие внутриквартальные улицы. Больше всего грязи и пыли собирается на стыке проезжей и пешеходной дороги, который очень часто запаркован машинами.

"На нынешний момент уборка улиц в Каламая в большей степени затруднена, так как водители не соблюдают правила. Когда край дороги плотно запаркован машинами, крупногабаритной технике не проехать по обочине чтобы почистить стыки, а на стыках как раз и собирается больше всего грязи. С одной стороны, понятно, что люди находятся сейчас в основном дома, и машины больше некуда парковать на узких улицах. Временные запреты на парковку установлены на короткие сроки, и мы призываем людей их соблюдать, чтобы моющие машины всё же смогли сделать свою работу", - сказал старейшина Пеэтер Ярвелайд.

Ярвелайд призывает жителей района к сотрудничеству и просит не игнорировать временные знаки. Чистый город на благо всем нам, но это предполагает, что жители тоже пойдут навстречу и будут соблюдать временные ограничения на парковку

Он также добавил, что улицы будут обязательно вымыты, если понадобится то будет запрошена помощь у муниципальной полиции для контроля за соблюдением временных знаков. Срок выполнения работ по уборке улиц 30 апреля.