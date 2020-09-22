Уборка перед камерой — это показуха? Почему важно хвастаться своими полезными делами

Когда я не выпендриваюсь, а просто скромно собираю мусор в ближайшем лесу, я, безусловно, молодец. Но, внимание: я в этом случае совсем не лучше тех, кто собирает мусор "на камеру", т.е. пишет об этом в соцсетях, говорит об этом на радио, выступает по ТВ, рассказывая о вреде мусора.

Все дело в целях. Если цель в том, чтобы собрать конкретный мусор, конечно, не нужно никому ничего рассказывать. Можно, но необязательно. Если же цель в том, чтобы повлиять на системное решение проблемы, без "камеры" не обойтись.

Противопоставлять "скромные" уборки "нескромным", по-моему, неразумно. По-человечески понятно, но неразумно. Неэффективно. Неконструктивно. Мы все в одной лодке, нам нечего делить!

Если бы "скромные" регистрировали свой вклад на сайтах организаторов кампаний типа Всемирного дня чистоты, мы бы говорили совсем о других цифрах. Сейчас, например, известно, что в 2019 году во Всемирном дне чистоты участвовали почти 22 миллиона человек. Но ведь реально в разы больше. И если бы мы сейчас сказали, например, что не 22 миллиона, а 44 миллиона, то те, кто сидят на диване и готовы примкнуть и сделать что-то полезное или как-то изменить свои потребительские привычки, они бы встали, примкнули и что-то изменили. Не все, но часть. Им хочется быть в тренде, быть модными. Они — массы. И чтобы эти массы сподвигнуть, нужно говорить с ними на языке, который они понимают. А они понимают, когда те, кого они считают авторитетами, говорят, как надо делать. И когда большинство так делает. Если меньшинство, им сложно проявить смелость. Так уж они устроены. Им нужно, чтобы кто-то им авторитетно и дружелюбно сказал, что не нужно кидать окурки в канализацию, регулярно пить из одноразовых стаканчиков, смывать лекарства в унитаз (принимают в аптеках) и все вот это.

Я устала, язык и пальцы заплетаются, но, надеюсь, вы мысль уловили. Пожалуйста, не нужно скромности в хороших делах!

Мы все для кого-то пример. И вклад каждого действительно очень важен. И еще: никто не идеален (даже я, самой не верится ). СПАСИБО ВАМ, дорогие люди!