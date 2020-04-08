Уборка многих улиц в центре столицы пошла по второму кругу

”В связи с чрезвычайным положением мы обращаем особое внимание на уборку в Кесклинне. С помощью нее мы стараемся препятствовать распространению вирусов и очистить улицы от зимней крошки и грязи. В связи с чрезвычайным положением уборка проводится еще тщательнее и вдобавок к улицам и пешеходным дорожкам мы чистим также автобусные остановки и скамейки”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В этом году уборка улиц началась уже 10 марта. На данный момент в микрорайонах Кесклинна проведена первоначальная уборка и начался второй круг уборки улиц. Многие улицы в конце месяца еще раз будут убраны в третий раз. Сначала уборка идет с помощью вакуумных подметально-уборочных машин, а затем улицы моют под напором.

”Мы пересмотрели вместе с обслуживающей фирмой графики уборки внутриквартальных дорог, чтобы почистить все улицы настолько быстро, насколько это позволяет погода и технический ресурс. Свой вклад могут внести и жители района — если на какой-либо узкой улице для осуществления уборки установлен ограничивающий парковку знак, то просим временно найти для автомобиля другое место”, — добавила Аус.