Убивший лисенка сотрудник волостной управы добровольно с работы не ушел. Ему предложили приостановить трудовой договор(7)
На прошлой неделе административный директор управы подволости Кярдла Тоомас Ваннас убил молотком лисенка. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело. А старейшина подволости Кярдла Лаури Прейманн сообщил, что Ваннас обещал в прошлую пятницу подать заявление об уходе.
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