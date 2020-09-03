03.09.2020, 17:34

Убивший лисенка сотрудник волостной управы добровольно с работы не ушел. Ему предложили приостановить трудовой договор

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Убивший лисенка сотрудник волостной управы добровольно с работы не ушел. Ему предложили приостановить трудовой договор
Foto: Argo Ingver

На прошлой неделе административный директор управы подволости Кярдла Тоомас Ваннас убил молотком лисенка. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело. А старейшина подволости Кярдла Лаури Прейманн сообщил, что Ваннас обещал в прошлую пятницу подать заявление об уходе.

Но к сегодняшнему дню выяснилось, что волостной чиновник передумал.

"Во вторник выяснилось, что работник взял адвоката и решил не подавать заявления об уходе", — сказал Прейманн. Ваннас сообщил и Eesti Ekspress, что нанял адвоката Роберта Сарва.

По словам старейшины, сейчас волость предложила Ваннасу приостановить трудовые отношения до выяснения результатов расследования уголовного дела.

"Мы ищем решение, и ориентируемся здесь на расследование полиции", — сказал Прейманн.

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