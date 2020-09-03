Убивший лисенка сотрудник волостной управы добровольно с работы не ушел. Ему предложили приостановить трудовой договор(8)
На прошлой неделе административный директор управы подволости Кярдла Тоомас Ваннас убил молотком лисенка. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело. А старейшина подволости Кярдла Лаури Прейманн сообщил, что Ваннас обещал в прошлую пятницу подать заявление об уходе.
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