Убитая "водителем с битой" женщина завещала свое имущество КаПо. Почему и что будет дальше?

Эйнроос переписал на имя Кадри-Анн хутор. Этот хутор и еще один старый дом, принадлежаший женщине, по завещанию переходили Эйнроосу. К квартирам, которые были завещаны завещательным отказом КаПо, Эйнроос не имеет никакого отношения. Они изначально принадлежали Кадри-Анн.
По словам брата, Кадри-Анн Гросс считала, что КаПо ее прослушивает и в курсе всех обстоятельств. ”На самом деле Кадри-Анн не хотела оставлять свою недвижимость КаПо”, — уверен мужчина. По его словам, сестра надеялась позже изменить завещание, но не успела, так как ее убили.
Исходя из поведения Кадри-Анн, Хейти Гросс и его адвокат Алексей Ратников ходатайствуют о процедуре оценки ее душевного состояния, чтобы установить, являлась ли она на момент составления завещания дееспособной. ”По нашей оценке, Урмас Эйнроос настолько сильно влиял и руководил Кадри-Анн, что у нее сформировалось психическое расстройство”, — считает Ратников.
На суде брат отметил, что примерно в то время, когда было составлено завещание, сестра изменилась. Исчезла свойственные ей радость и оптимизм, и она постоянно говорила о каком-то страхе. Ее поведение в этот период было неадекватным и она даже ходила за помощью к цыганам, которые тоже выманили у нее деньги. По словам Хейти Гросса, Кадри-Анн всегда была закрытым человеком, поэтому близкие ничего о том, что происходило тогда в ее жизни, не знали.
”На самом деле она оказалась в беде. Ее заставили написать завещание и она не знала, что делать”, — говорит мужчина.
Интересы КаПо в суде представлял юрист Министерства юстиции Александр Логуссов. Он еще раз подтвердил, что от наследства они отказываться не собираются. ”Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что последнюю волю человека необходимо чтить”, — отметил он и добавил, что позиция истца не дает оснований говорить о том, что, принимая наследство, государство поступает вразрез с добрыми обычаями.
Сам Урмас Эйнроос с большой долей вероятности имущество женщины не унаследует, поскольку совершил преступление против наследодателя и права на наследство лишается.
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