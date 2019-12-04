Убитая "водителем с битой" женщина завещала свое имущество КаПо. Почему и что будет дальше?

Убитая в августе 2017 году Кадри-Анн Гросс за год до своей смерти составила у нотариуса завещание. Хотя завещание было сделано в пользу Эйнрооса, львиную долю своего имущества — квартиры в Таллинне и на Тенерифе общей стоимостью в несколько сотен тысяч евро — в виде завещательного отказа были оставлены КаПо.

При этом сама женщина никак не была связана с КаПо, и их пути никогда не пересекались. По заверению ведомства, это первый случай за все его существование, когда кто-то завещает ему что-то.

На состоявшемся вчера заседании суда брат убитой Хейти Гросс рассказал, что в свое время суд обязал Эйнрооса платить своим детям алименты. Поскольку мужчина не хотел этого делать, то переписал принадлежавшее ему имущество на хорошую подругу и бывшую сожительницу Кадри-Анн Гросс. Так судебный исполнитель ничего с него не мог востребовать.

При этом Эйнроозу нужны были какие-то гарантии. Семья считает, что он с помощью угроз и давления заставил женщину написать завещание в его пользу. Хейти Гросс утверждает, что Эйнрооз однажды даже признался ему в таком плане. По мнению Гросса, сестра попыталась спасти свое основное имущество именно назначением завещательного отказа в пользу КаПо.

Семья считает, что Эйнроос знал о завещании и о том, что он наследник, но не знал о завещательном отказе. Согласно обвинению, он убил женщину именно с целью получения выгоды, и завещание здесь сыграло не последнюю роль.