Убить двух зайцев: социал-демократы призывают власти Таллинна разместить нуждающихся в самоизоляции в столичных гостиницах

”Сейчас все — и государство, и местные самоуправления — должны делать всё для того, чтобы максимально ограничить дальнейшее распространение вируса и тем самым защитить тысячи людей от болезни, которая очень часто сопровождается серьезными проблемами со здоровьем и нередко заканчивается смертью. Нужно считаться с тем, что у очень многих жителей Таллинна жилищные условия не позволяют им соблюдать самоизоляцию, если они вдруг стали близкоконтактными. Таллинн — достаточно богатое самоуправление, чтобы помочь людям в этой ситуации и заодно вполне конкретно поддержать предприятия гостиничного сектора”, — отметил кандидат социал-демократов на пост мэра Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Многие основанные на эстонском капитале гостиницы готовы к сотрудничеству и с городом, и с государством. ”Go Hotell Shnelli уже предлагает возможность самоизоляции людям, которые в этом нуждаются. При этом остальные постояльцы могут чувствовать себя в безопасности. Мы готовы по этому вопросу к гибкому сотрудничеству и с Таллинном, и с государством. С нашей точки зрения, пособие могло бы выплачиваться в виде конкретной суммы, которая бы компенсировала часть расходов на проживание в гостинице. При этом отель человек мог бы выбирать по своему усмотрению”, — прокомментировал предложение социал-демократов руководитель Go Hotel Schnelli Альвер Пупарт.

”Некоторые отели и другие предприятия гостиничной сферы уже сейчас предлагают близкоконтактным возможность самоизоляции за свои деньги. Но семьи с более скромным уровнем доходов эту услугу себе позволить не могут и потому в большей мере рискуют заразиться”, — подчеркивается в заявлении таллиннских социал-демократов.