Убираете за своими четвероногими друзьями? Управа Хааберсти и МуПо удивили владельцев собак внезапной проверкой

Старейшина района Андре Ханимяги сказал, что основной целью было напомнить владельцем домашних питомцев, что в общественных местах за ними нужно убирать. ”Убирать и поддерживать порядок за своим любимцем должно быть элементарным, но к сожалению, не все это понимают. В связи с этим, в сотрудничестве с муниципальной полицией было решено сегодня рано утром напомнить владельцем домашних животных о необходимости убирать за ними”, сказал старейшина, по словам которого это является большой проблемой для местных жителей.

Владельцем домашних животных объяснили причину утренний проверки, и тем чьи собаки бегали без поводка напомнили, что в целях обеспечения безопасности окружающих, следует в общественном месте держать собаку на поводке. ”В основном нам встречались жители, которые запаслись пакетиками и подтвердили нам, что убирать за своим любимцем нужно обязательно. В сотрудничестве с муниципальной полицией и местными жителями, мы хотим донести это до всех владельцев домашних животных”, продолжил Ханимяги.

Старейшина добавил, что это не первая и не последняя проверка в районе. В дальнейшем в сотрудничестве с муниципальной полицией, мы будем стараться донести и объяснить это всем жителям района.