Убийство на Юмера | Пострадавшим оказана психологическая помощь. Соседка стрелка: его надо отпустить

Елена проживает на втором этаже. Погибшая Полина была ее соседкой по коридору.

По словам Елены, после того, как прошло 40 дней с момента убийства, цветы с места трагедии убрали. Сейчас обстановка в доме спокойная.

Помощь психолога

“Когда встречаемся с соседями, то стараемся эту тему не затрагивать”, — говорит Елена. Проходил ли следственный эксперимент на месте происшествия, женщина не видела. Ни в квартире Мати, ни в той, что снимала Полина, сейчас никто не живет. Однако Елена слышала, что квартиру ее бывшей соседки открывали и оттуда что-то выносили.

“Наверное, она будет сдаваться, но немного попозже, — предполагает женщина. — А сейчас туда никто не заходит, вообще тишина”.

После трагедии Елене и ее супругу выделили психолога. “Когда мы были у следователя, то нам сказали, что мы можем обратиться за психологической помощью. Но потом мне позвонила девушка и предложила прийти на прием к психологу. Она сказала: вам надо. Я ответила, что не отказываюсь”, — рассказывает Елена, которая вместе с супругом пошла на прием.

Руководитель Северного региона отдела помощи жертвам Департамента социального страхования Ольга Евдокимова поясняет, что Закон помощи жертвам предусматривает право на получение пособия на бесплатную психологическую помощь в случае, если открыто уголовное или административное дело.

“Что касается конкретно случая на Юмера, то так как свидетели тоже являются пострадавшими, они присутствовали при всем этом, то было принято решение, что у них тоже есть право на получение данного пособия”, — поясняет Евдокимова.

Пособие на психологическую помощь жертвам преступления составляет 584 евро на человека. Люди, которые стали жертвами преступления или административного делопроизводства, могут найти дополнительную информацию на домашней страничке Департамента асоциального страхования.

“Если возбуждено уголовное или административное дело, то мы компенсируем услуги психолога”, — говорит Евдокимова. В случае с Еленой и ее мужем, департамент сам связался с ними. “Не обязательно, чтобы люди к нам обращались. Когда происходят такие случаи, как стрельба в Ласнамяэ, то мы сами активно обращаемся к пострадавшим и предлагаем данную помощь, потому что считаем, что жертва травмирована и самостоятельно пережить произошедшее может быть очень сложно”, — поясняет Евдокимова.