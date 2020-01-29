Убийство на хуторе в Вильяндимаа: прокуратура предъявила обвинение 30-летнему Райдо

Согласно обвинению, Райдо и Юлле случайно встретились 27 августа в деревне Пырга и вместе направились на хутор, принадлежащий обвиняемому. Там между ними произошла словесная перепалка, в результате которой мужчина напал на женщину и задушил ее. Затем он обернул тело тканью, отвез на автомобиле к реке в волости Мульги и сбросил в воду.

По словам старшего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение. ”Столь тяжелое преступление существенно нарушило чувство безопасности общества. Надеюсь, нам удалось его восстановить. Дальнейшая задача прокуратуры заключается в том, чтобы представить государственное обвинение и ходатайствовать в суде о справедливом наказании”, — отметил он.

Лийва поблагодарил всех местных жителей и добровольцев, участвовавших в поисках женщины.

Когда состоится предварительное заседание, пока неизвестно.