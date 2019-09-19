19.09.2019, 07:01

Убийство асоциала в Ыйсмяэ: подающий надежды 16-летний футболист признал свою вину

 (16)
Маттиас Калев
Редактор: Вера Степанова
Редактор.
EST 35
KURITEOPAIK: Õismäe teel asuv kortermaja, mille juurest leiti tapetud mehe surnukeha.
KURITEOPAIK: Õismäe teel asuv kortermaja, mille juurest leiti tapetud mehe surnukeha.Foto: Rauno Volmar

Талантливый молодой футболист Карл (16) находится под стражей в связи с произошедшим в Ыйсмяэ убийством. Согласно подозрению, он вместе со своим другом Раннелем (16) избил до смерти попавшегося им на пути 53-летнего Райво, пишет Eesti Ekspress.

Труп нашли утром 20 августа у многоквартирного дома на Ыйсмяэ теэ. По сообщению полиции, жертва вела асоциальный образ жизни. Причиной смерти мужчины стало его избиение руками и ногами.

Полиция задержала Карла и Раннеля через три дня после преступления. Оба мальчика учатся в Ыйсмяэ в гимназии Ярвеотса. Они до сих пор не были наказаны в уголовном порядке, но полиция расследовала их прежние насильственные действия еще до убийства.

Карл играет в футбол в лучшей лиге Эстонии в возрасте до 17 лет, он один из первых игроков своего клуба. Прошлой весной он прошел участвовать в тренировках одного клуба высшей лиги Португалии.

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Его тренер описал Карла Ekspress как спортивную надежду: "Очень, очень, очень талантливый мальчик. В какой-то момент он также был в поле зрения молодежной сборной, но проблемы за пределами площадки его туда не пустили. Он еще был такой с характером, порядочный упрямец. Мы знали о его проблемах в школе и других местах, но было трудно их понять. Здесь, в чисто мужской компании, мы его шлифовали, и никаких проблем с ним точно не было. На поле он всегда был со всей душой и полон боевого духа. Играл как в защите, так и в нападении, и стоял за товарищей по команде так, как умел".

В ходе следствия Карл признался в убийстве. По его собственным словам, он чувствует стыд из-за совершенного преступления.

Руководитель службы по борьбе с преступлениями против личности криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес сказал после задержания мальчиков, что речь идет о молодых людях, которые не были наказаны в уголовном порядке, но знакомы полиции с прежних времен. "С обоими мальчиками молодежные полицейские раньше сталкивались. Они ломали чужое имущество и убегали из дома. У них были проблемы с употреблением алкоголя, и у одного мальчика в течение последнего года были контакты и с наркотиками. В отношении обоих мальчиков идут уголовные производства из-за эпизодов насилия".

Полицейские и социальные работники местного самоуправления на протяжении лет общались с мальчиками и их семьями, а также проводили и домашние визиты. Одного из молодых людей в прошлом году направили в предназначенную для несовершеннолетних спортивную программу SPIN.

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