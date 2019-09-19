Убийство асоциала в Ыйсмяэ: подающий надежды 16-летний футболист признал свою вину

Труп нашли утром 20 августа у многоквартирного дома на Ыйсмяэ теэ. По сообщению полиции, жертва вела асоциальный образ жизни. Причиной смерти мужчины стало его избиение руками и ногами.

Полиция задержала Карла и Раннеля через три дня после преступления. Оба мальчика учатся в Ыйсмяэ в гимназии Ярвеотса. Они до сих пор не были наказаны в уголовном порядке, но полиция расследовала их прежние насильственные действия еще до убийства.

Карл играет в футбол в лучшей лиге Эстонии в возрасте до 17 лет, он один из первых игроков своего клуба. Прошлой весной он прошел участвовать в тренировках одного клуба высшей лиги Португалии.

Его тренер описал Карла Ekspress как спортивную надежду: "Очень, очень, очень талантливый мальчик. В какой-то момент он также был в поле зрения молодежной сборной, но проблемы за пределами площадки его туда не пустили. Он еще был такой с характером, порядочный упрямец. Мы знали о его проблемах в школе и других местах, но было трудно их понять. Здесь, в чисто мужской компании, мы его шлифовали, и никаких проблем с ним точно не было. На поле он всегда был со всей душой и полон боевого духа. Играл как в защите, так и в нападении, и стоял за товарищей по команде так, как умел".

В ходе следствия Карл признался в убийстве. По его собственным словам, он чувствует стыд из-за совершенного преступления.