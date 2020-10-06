Убийства, преступления, домашнее насилие: сделал ли коронакризис людей в Эстонии жестче в 2020 году?

В соседней Латвии зарегистрировали увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений. За первые восемь месяцев разница с прошлым годом — 400 случаев. Одна из причин, по мнению специалистов — пандемия. Также полиция не исключает, что "помогло" увеличить статистику возвращение на родину латвийцев, проживавших в других странах Европы.

RusDelfi запросил похожую статистику у Министерства юстиции. Пресс-служба ответила, что в эстонском Уголовном кодексе нет похожих параграфов, поэтому невозможно привести такие же данные, зато можно сравнить количество преступлений против личности за 2019 год и 8 месяцев 2020 года. Действительно ли пандемия и весенний карантин увеличили количество преступлений?

За целый 2019 год было зарегистрировано 4968 преступлений против личности. Только за 8 месяцев 2020 года, почти на 500 случаев больше (5434).

Если говорить про убийства, то сотрудник пресс-службы Министерства юстиции Мариа-Элиса Туулик не считает, что пандемия стала причиной увеличения количества убийств. "Сравнение с предыдущим годом не подходит для того, чтобы делать определенные выводы — цифры слишком маленькие. Также имели место быть случаи, когда убитого нашли позже, поэтому преступление зарегистрировали позже", — пояснила она.

Если посмотреть на статистику, становится заметно, что в 2020 году за первые 8 месяцев убийств было больше, чем за аналогичный период в 2019 году. В 2020 году с января по август было убито 38 человек, в 2019 за этот же срок — 22 человека.

В 2020 году больше всего человек пострадало в Харьюмаа — 15. Тартумаа — 6, Ида-Вирумаа — 4.

В данные за 2020 год входит и трагическая авария на Сааремаа, которая унесли жизни трех человек в начале января. Плюс три случая убийства находятся на стадии расследования.

Карантин = дом = насилие?

По данным Департамента полиции и погранохраны, за 8 месяцев в результате семейного насилия было убито 9 человек: 6 мужчин и 3 женщины (за весь 2019-й 3 человека). В случае жертв мужского пола убийцей обычно был другой член семьи мужского пола.