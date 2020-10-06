06.10.2020, 19:08

Убийства, преступления, домашнее насилие: сделал ли коронакризис людей в Эстонии жестче в 2020 году?

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Виталий Бесчастный
vitali.bestsastnoi@delfi.ee
EST
Kisma-1-12
Verbaalvägivaldur, foto on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Экономический ущерб от карантина в марте, апреле и мае — очевиден. RusDelfi разбирается, как повлияла пандемия на отношение людей друг к другу — стали ли они совершать больше преступлений против личности?

В соседней Латвии зарегистрировали увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений. За первые восемь месяцев разница с прошлым годом — 400 случаев. Одна из причин, по мнению специалистов — пандемия. Также полиция не исключает, что "помогло" увеличить статистику возвращение на родину латвийцев, проживавших в других странах Европы.

RusDelfi запросил похожую статистику у Министерства юстиции. Пресс-служба ответила, что в эстонском Уголовном кодексе нет похожих параграфов, поэтому невозможно привести такие же данные, зато можно сравнить количество преступлений против личности за 2019 год и 8 месяцев 2020 года. Действительно ли пандемия и весенний карантин увеличили количество преступлений?

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За целый 2019 год было зарегистрировано 4968 преступлений против личности. Только за 8 месяцев 2020 года, почти на 500 случаев больше (5434).

Если говорить про убийства, то сотрудник пресс-службы Министерства юстиции Мариа-Элиса Туулик не считает, что пандемия стала причиной увеличения количества убийств. "Сравнение с предыдущим годом не подходит для того, чтобы делать определенные выводы — цифры слишком маленькие. Также имели место быть случаи, когда убитого нашли позже, поэтому преступление зарегистрировали позже", — пояснила она.

Если посмотреть на статистику, становится заметно, что в 2020 году за первые 8 месяцев убийств было больше, чем за аналогичный период в 2019 году. В 2020 году с января по август было убито 38 человек, в 2019 за этот же срок — 22 человека.

В 2020 году больше всего человек пострадало в Харьюмаа — 15. Тартумаа — 6, Ида-Вирумаа — 4.

В данные за 2020 год входит и трагическая авария на Сааремаа, которая унесли жизни трех человек в начале января. Плюс три случая убийства находятся на стадии расследования.

Карантин = дом = насилие?

По данным Департамента полиции и погранохраны, за 8 месяцев в результате семейного насилия было убито 9 человек: 6 мужчин и 3 женщины (за весь 2019-й 3 человека). В случае жертв мужского пола убийцей обычно был другой член семьи мужского пола.

"Если говорить о ситуации с насилием в близких отношениях в контексте чрезвычайного положения, то в этот период число зарегистрированных преступлений, связанных с насилием в близких отношения, было на том же уровне, что и за тот же период 2019 года, — уточнила для RusDelfi капитан полиции бюро превенции и ведения делопроизводств Департамента полиции и погранохраны Кати Арумяэ. - Во время чрезвычайного положения полицией было зарегистрировано восемь тяжких преступлений, связанных с семейным насилием, за тот же период 2019 года таких преступлений было пять, и от руки близкого человека погибли двое человек (в 2019 году в тот же период смертельных случаев не было)".

В целом более половины убийств произошло в жилых помещениях, и более половины из этих убийств были связаны с употреблением алкоголя. Четыре человека были убиты членами семьи. В последние годы число сообщений о насилии в близких отношениях растет, так как об этой теме много говорится и информированность людей намного лучше, признается капитан Арумяэ. В этом году по данным полиции было зарегистрировано 3193 преступления, связанных с насилием в близких отношениях, что на 265 меньше, чем в прошлом году. При эмом информационных сообщений о насилии в близких отношениях было в этом году 9119, что на 300 больше.

Иллюстративное фото. Центр содержания заключенных Раэ Foto: Priit Simson

"Насилие — это преступление, и ни одно преступление не является внутрисемейным делом"

В полиции подчеркнули, что настоящее положение дел можно проанализировать только в конце года. "В ситуации, обусловленной коронавирусом, мы все оказались впервые и мы все должны были научиться справляться с ней. Эта ситуация затронула все слои общества. Но то, насколько и как повлияла самоизоляция на насилие в близких отношениях, мы сможем проанализировать по окончании этого года", — ответила Арумяэ.

Чтобы свести к минимуму насилие в семьи, самое важное — не молчать, так как самому бывает трудно вырваться из замкнутого круга. "Полиция просит друзей, близких, соседей, при малейшем подозрении о возможном насилии сообщите об этом организации, которая может помочь, это может быть полиция (номер 112) или служба помощи жертвам (телефон 116 006).

В этом случае можно будет проверить информацию и начать оказывать семье помощь. Если на происходящее закрывать глаза, насилие в семье может продолжаться годами. Но никто не должен страдать от рук близкого человека у себя дома. Насилие не является личным, семейным делом. Насилие — это преступление и ни одно преступление не является внутрисемейным делом. Важно понимать и помнить, что помощь есть и никогда не поздно о ней попросить", — резюмирует капитан полиции Арумяэ.

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