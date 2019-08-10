Убийца Вероники Дарий 14 лет спустя: я каждый день стараюсь делать что-то хорошее

Сейчас киллеру-неудачнику (действительной целью был тогдашний глава Riigi kinnisvara Тийт Оттис) принадлежит небольшой бар в центре Таллинна и фирма по установке концертных сцен, пишет Õhtuleht.

15 лет назад тогда еще молодой человек жил в общежитии, где познакомился со взрослыми мужчинами, многие из которых позже вступили в конфликт с законом. Щербаков употреблял наркотики, а потом сел в тюрьму, где закончил девять классов, а затем гимназию. После освобождения он поступил в Таллиннскую высшую техническую школу и теперь является дипломированным советником по безопасности в области шоссейных дорог и организатором перевозок. ”На протяжении шести лет я был совершенно приличным человеком. И каждый день пытаюсь быть приличным. Может, тюрьма как раз и спасла меня от худшего. Я должен это делать, так как я убил человека. Неважно, что случайно”.