У жителя Эстонии отобрали гражданство: он получил его обманным путем

Речь идет о натурализованном гражданине, сообщают радионовости ERR.

Эксперты Департамента полиции и погранохраны с помощью графологической экспертизы выяснили, что он не сам сдал экзамен по эстонскому языку, необходимый для получения гражданства.

Поскольку человек представил ложные данные о своем владении эстонским языком, МВД предложило правительству лишить его гражданства.