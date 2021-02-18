У жителя Эстонии отобрали гражданство: он получил его обманным путем

Правительство в четверг решило лишить эстонского гражданства человека, который получил его обманным путем, пишет rus.err.ee.
Речь идет о натурализованном гражданине, сообщают радионовости ERR.
Эксперты Департамента полиции и погранохраны с помощью графологической экспертизы выяснили, что он не сам сдал экзамен по эстонскому языку, необходимый для получения гражданства.
Поскольку человек представил ложные данные о своем владении эстонским языком, МВД предложило правительству лишить его гражданства.
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