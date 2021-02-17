У жительницы Таллинна накипело: Эстония в Европе в лидерах по заболеваемости, а поведение людей в магазинах и общественном транспорте в голове не укладывается!

Ежедневно читаю, как много у нас прибавляется новых инфицированных и в то же время, когда я захожу в магазин или общественный транспорт, у меня брови от удивления поднимаются. Мы же по заболеваемости в Европе в первых рядах!

14 февраля Forte написал, что по заболеваемости (число случаев за две недели на 100 000 населения) Эстония поднялась в ЕС на пятое место (- ред.).

Могу говорить только о Таллинне, надеюсь, что в других городах ситуация получше. В трамвае, троллейбусе или автобусе - разницы нет, везде картина одинаковая - дистанция не соблюдается, при подъезде к остановке все толпой лезут к выходу, маски в лучшем случае у половины. Для сравнения, весной прошлого года, на мой взгляд, люди соблюдали масочный режим старательнее.

Некоторые подумают: что я выступаю - мол, езди на машине или иди пешком! Я, как и многие другие, к сожалению, не могу позволить себе автомобиль. Мы вынуждены пользоваться общественным транспортом, так как место работы - делеко. Неужели так трудно на остановке немного подождать и не лезть к выходу, не закроет же автобус за секунду двери? И двадцать минут побыть в маске....

Происходящее в магазине - полный кошмар. Житель Эстонии и его поведение в очереди - об этом можно снимать короткометражную комедию, но, к сожалению, веселого здесь мало, потому что речь идет о реально опасной ситуации, когда люди абсолютно не думают.

В магазинах потрудились, нанесли на полу разметку - держите дистанцию. Но не видно никого, кто бы ее соблюдал. Нет - дышат друг другу в затылок, нетерпеливо суют свои покупки на ленту у кассы. Маски демонстративно висят на одном ухе или стянуты на подбородок. Это же просто уму не постижимо!

Неужели чуть больше заботы и ответственности по отношению друг к другу, о чем нас просят, - это в самом деле так много?

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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