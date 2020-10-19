У жителей Эстонии на российской границе участились проблемы с провозом лекарств. Читайте, что важно знать!

Только за одну неделю неделю в ходе таможенного контроля должностные лица таможенного поста МАПП Ивангород с помощью служебных собак выявили несколько случаев перемещения незадекларированных медикаментов, таких как ”Валокордин” и ”Сомнол”.

Собирая аптечку в зарубежную поездку, необходимо тщательно изучить состав. К примеру, в ”Валокордин” входит действующее вещество фенобарбитал, а ”Сомнол” содержит зопиклон — эти препараты включены в список сильнодействующих веществ, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964.

Кингисеппская таможня напоминает, что при перемещении через границу лекарственных средств с содержанием сильнодействующих веществ для личного пользования, применяемых по медицинским показаниям, необходимо в обязательном порядке заполнить пассажирскую таможенную декларацию, а также иметь при себе соответствующие документы.

"Как правило — это рецепт или справка от врача, выписка из истории болезни, либо их заверенная копия, — пояснил начальник таможенного поста МАПП Ивангород Эдуард Пронькин. — Документы должны быть составлены на русском языке или иметь нотариально заверенный перевод".

Нарушение порядка перемещения лекарственных средств через таможенную границу влечет за собой административную и уголовную ответственность.

С информацией о зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средствах, в том числе о наличии в них наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации, можно ознакомиться в государственном реестре лекарственных средств, размещенном на официальном сайте Министерства здравоохранения РФ http://www.grls.rosminzdrav.ru

Справка: перемещение через таможенную границу ЕАЭС лекарственных средств физическими лицами для личного пользования осуществляется в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 ”О мерах нетарифного регулирования”, которым утверждены:

- раздел 2.14 ”Лекарственные средства” единого перечня товаров, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами и Положение о порядке ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза лекарственных средств;